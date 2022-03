De acordo com o boletim referente ao quarto trimestre de 2021 do índice de produção na construção civil do INE, a produção neste setor caiu para 106,9 pontos, quando no segundo trimestre era de 112,6 pontos, permanecendo inalterado no seguinte (julho a setembro).

Em termos homólogos, este indicador tinha disparado 63% no segundo trimestre de 2021, face às consequências e restrições provocadas pela pandemia de covid-19 no período de abril a junho de 2020.

De acordo com os dados do INE, o índice de produção na construção civil em Cabo Verde sofreu uma queda histórica de 36,5% no segundo trimestre de 2020, em termos homólogos e no período de maiores restrições devido à pandemia de covid-19, para 69,1 pontos.

A queda de 8,9% registada no último trimestre de 2021 é a primeira desde o início da pandemia em Cabo Verde.

Desde o terceiro trimestre de 2017 que este índice registava crescimentos trimestrais consecutivos até então, segundo o histórico do indicador do INE. Contudo, o crescimento no primeiro trimestre de 2020 já tinha sido o segundo mais reduzido, depois dos 3,5% registados no terceiro trimestre de 2018, com os primeiros efeitos, em março, da pandemia de covid-19.

