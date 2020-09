De acordo com o boletim referente ao segundo trimestre de 2020 do Índice de Produção na Construção Civil, divulgado hoje pelo INE, a produção naquele setor situou-se neste período nos 69,1 pontos, o que compara ainda com os 103,4 pontos do primeiro trimestre (-33,2%).

Desde o terceiro trimestre de 2017 que este índice registava crescimentos trimestrais consecutivos, segundo o histórico do indicador do INE, consultado pela Lusa. Contudo, o crescimento no primeiro trimestre de 2020 já tinha sido o segundo mais reduzido, depois dos 3,5% registados no terceiro trimestre de 2018, com os primeiros efeitos da pandemia de covid-19.