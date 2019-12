Consórcio chinês vai construir e operar segunda maior ponte do Brasil

Um consórcio formado por empresas estatais chinesas venceu um leilão para construir e operar aquela que será a segunda maior ponte do Brasil, no estado da Bahia, no nordeste do país.

Lusa

