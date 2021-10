De acordo com o Indicador de Clima Económico, com dados do inquérito à conjuntura aos agentes económicos e divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, num momento de crise provocada pela pandemia e ainda com reduzida retoma da procura turística, a perspetiva passou a ser favorável.

"O ritmo de crescimento económico continua a acelerar no terceiro trimestre 2021, o indicador registou o valor mais alto dos últimos seis trimestres [18 meses] consecutivos, evidenciando que o clima de negócios é favorável", lê-se no relatório.

Este indicador, que tinha fechado o último trimestre de 2020 em quase 15 pontos negativos (o valor mais baixo em mais de cinco anos), tem vindo a melhorar ligeiramente ao longo de 2021, deixando agora de estar em terreno negativo, pela primeira vez desde o início do ano passado, antes da pandemia de covid-19.

Sobre o setor do turismo, o indicador de confiança constatou que de julho a setembro "manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, registando o valor mais alto dos últimos seis trimestres consecutivos", indicando desta forma que a conjuntura no setor é favorável.

"Os empresários apontaram as dificuldades financeiras e a insuficiência da procura como sendo os principais obstáculos do setor nesse trimestre", referiu ainda o INE, numa altura em que o arquipélago tenta recuperar o turismo, que representa 25% do Produto Interno Bruto do país.

Já no comércio em estabelecimento, o indiciador de confiança "manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres" e apresenta uma conjuntura igualmente favorável, apesar da "rutura de 'stock'" e "das dificuldades financeiras" das empresas no mesmo período, ainda devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

O setor dos transportes e serviços auxiliares também é analisado neste indicador, com o INE a concluir que no terceiro trimestre voltou a crescer, igualmente para o "valor mais alto dos últimos seis trimestres consecutivos", com uma conjuntura favorável.

"De acordo com os empresários, a insuficiência da procura e a concorrência foram os principais constrangimentos do setor no decorrer do terceiro trimestre de 2021", conclui o INE.

PVJ // LFS

Lusa/Fim