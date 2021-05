De acordo com o Indicador de Confiança no Consumidor, do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, nos primeiros três meses deste ano voltou a registar-se um aumento da confiança das famílias cabo-verdianas, tal como já tinha acontecido no quarto trimestre de 2020, chegando a cerca de 14 pontos.

O indicador manteve-se "no mesmo nível face ao mesmo período do ano 2020", lê-se no documento do INE.

O instituto acrescenta que os resultados do primeiro trimestre refletem que o indicador de confiança no consumidor "manteve a tendência ascendente", confirmando "o aumentar da confiança das famílias cabo-verdianas".

Esse indicador desceu a cerca de 11 pontos no terceiro trimestre de 2020, o valor mais baixo desde o terceiro trimestre de 2017.

"Nota-se ainda que o indicador manteve-se no mesmo nível, comparativamente ao trimestre homólogo. Este resultado justifica-se basicamente pela apreciação positiva das famílias sobre a sua situação económica atual e a evolução do desemprego no país nos próximos 12 meses, relativamente ao trimestre homólogo", acrescenta o INE.

As famílias inquiridas pelo INE referem que nos últimos 12 meses "tanto a sua situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo", mas que os preços de bens e serviços, bem como o desemprego, "aumentaram relativamente ao mesmo período do ano 2020".

A maior parte dos inquiridos (86,2%) no primeiro trimestre de 2021 considerou ainda que a atual situação económica do país "não permite poupar dinheiro", quando no trimestre homólogo de 2020 essa percentagem foi de 92,5%.

"De realçar que 10,1% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a atual situação económica do país sendo que, no trimestre homólogo, era de 7,2%", sublinha ainda o INE, nas conclusões do estudo.

Já sobre a "intenção de comprar carro", outro aspeto medido neste indicador de confiança, 74 em cada 100 entrevistados "afirmaram ter a certeza absoluta que não tencionam comprar um carro nos próximos dois anos", enquanto 27% assumiram que "provavelmente" vão construir ou comprar casa no mesmo período (13% no primeiro trimestre de 2020).

A ausência praticamente total de turismo desde março de 2020 gerou uma forte crise económica e social em Cabo Verde, cujo Produto Interno Bruto depende em cerca de 25% dessas receitas.

Depois de um recorde de 819 mil turistas em 2019, a procura por Cabo Verde, devido às restrições impostas para controlar a pandemia de covid-19, caiu mais de 60% em 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.500.321 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

PVJ // LFS

Lusa/Fim