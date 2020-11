De acordo com o Indicador de Confiança no Consumidor relativo ao terceiro trimestre, divulgado hoje pelo INE, este índice "manteve a tendência descendente dos últimos trimestres", registando mesmo o valor "mais baixo dos últimos sete trimestres consecutivos".

Desde o final de 2018 que este indicador de confiança, sobre a evolução da atividade económica no curto prazo, não era tão baixo, segundo o histórico do INE cabo-verdiano, também com "uma evolução negativa comparativamente ao trimestre homólogo".