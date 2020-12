As conclusões do inquérito, realizado no âmbito do projeto "Impulsionar o setor dos media para maior paz e estabilidade na Guiné-Bissau", das Nações Unidas, foram hoje apresentadas aos jornalistas, em Bissau.

O projeto foi implementado pelo Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, cuja missão termina no próximo dia 31, e pelo Programa da ONU de Apoio ao Desenvolvimento.

O inquérito centrou-se sobre a realidade socioeconómica dos meios de comunicação social e foram entrevistados gestores, proprietários ou diretores de 30 órgãos de comunicação social guineense.

"Este estudo, não sendo um estudo de viabilidade, traz dados que não podemos ignorar. A maior parte destas empresas só conseguem manter-se graças ao apoio do Estado, de empresas, de cidadãos, de organizações internacionais", refere o inquérito.

"E à disponibilidade dos jornalistas a continuar a trabalhar nas condições em que trabalham, muitas vezes sem salário ou com enormes atrasos de pagamento", acrescenta.

Segundo o inquérito, quase todos entrevistados alertaram para o "impacto que as carências económicas têm no trabalho dos jornalistas".

"Referem que a autonomia financeira dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas é fundamental para garantir a liberdade e independência dos jornalistas", salienta.

A sondagem destaca também que os inquiridos alertaram para o "risco de profissionais mais frágeis estarem mais suscetíveis a passarem a trabalhar segundo outros interesses que não o da profissão".

Em relação às fontes de financiamento, os inquiridos destacaram a prestação de serviços e parcerias com organizações não-governamentais e internacionais.

Os dados indicam que nove órgãos de comunicação social afirmaram ter recibo apoio financeiro do Estado nos últimos anos e dois receberam apoio não financeiro, incluindo um gerador e materiais de construção.

Já 18 indicaram ter recebido apoio financeiro de organizações internacionais a trabalhar no país e 12 apoio não financeiro, nomeadamente formação profissional, equipamento, motorizadas e materiais de construção.

Seis órgãos de comunicação social receberam apoio financeiro de empresas privadas e quatro apoio não financeiro.

O apoio financeiro de cidadãos foi dado a 10 órgãos de comunicação social e não financeiro a seis.

Segundo o inquérito, a maior parte dos órgãos de comunicação social antecipa perdas de receitas este ano, mas manifestam estar otimistas em relação ao futuro.

MSE // VM

Lusa/Fim