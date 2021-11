Segundo uma infografia hoje divulgada pela SIBS, no evento, foram utilizados cartões de 100 nacionalidades, sendo a grande maioria (73,7%) de estrangeiros.

O Reino Unido (10,5%) lidera os consumos efetuados por estrangeiros no recinto da cimeira tecnológica, que abrangeu a Altice Arena e a FIL.

Segue-se a Alemanha (7,4%), Brasil (4,8%), Ucrânia (4,4%) e a Polónia (3,7%).

Segundo dados apurados no dia 02 de novembro, terça-feira, pelas 13:51 (hora de Lisboa), foi atingido o pico de transações.

Só na terça-feira, foram realizadas mais de 21.700 compras no recinto da Web Summit, com um consumo médio de 10,6 euros.

No que diz respeito às compras e levantamentos no distrito de Lisboa, verificou-se um aumento de 4,2% no número de operações, face à edição de 2019 (a última edição presencial).

Já o número de operações efetuadas por estrangeiros cresceu 18,6% em comparação com 2019.

Por setor de atividade, 31,3% do total de compras, em Lisboa, foram efetuadas em supermercados e 23,3% dizem respeito a comidas e bebidas.

As compras das gasolineiras, no distrito de Lisboa, representaram 5%, enquanto em moda e acessórios ficaram-se nos 4,1%.

A SIBS revelou ainda que 65,8% dos estrangeiros que visitaram a Web Summit ficaram, em Lisboa, apenas nos dias do evento, enquanto 34,2% permaneceram no distrito desde o fim de semana anterior.

A SIBS, gestora do multibanco, estabeleceu uma parceria com a Web Summit, promovendo um evento sem dinheiro físico.

Em 2020, a Web Summit decorreu em formato virtual face à pandemia de covid-19.

