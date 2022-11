Segundo Aliu Soares Cassamá, a EuroAtlantic estuda aumentar mais um voo de ligação entre as duas capitais, passando a operar também às quartas-feiras, além dos voos realizados às sextas-feiras.

"A empresa espera pela chegada de uma encomenda de uma aeronave. Assim que chegar vai iniciar o segundo voo", afirmou o diretor-geral da NAS, citando uma "longa conversa" que manteve recentemente com uma delegação da EuroAtlantic, em Bissau.

Aliu Soares Cassamá disse ter informado a delegação da empresa portuguesa que a NAS "está disponível para acompanhar" a sua pretensão "a qualquer momento".

O diretor-geral da NAS defendeu que o aumento do número de voos da EuroAtlantic vai ao encontro do fluxo de passageiros entre Lisboa e Bissau e vice-versa, sobretudo no período do Natal e do Novo Ano.

Naquele período, os cidadãos estrangeiros que trabalham na Guiné-Bissau viajam para Lisboa e os guineenses emigrantes em diferentes países europeus retornam ao país a partir da capital portuguesa.

A procura por voos de ligação entre as duas capitais torna as ofertas inferiores à procura, observou Aliu Soares Cassamá.

Dados da NAS indicam que o aeroporto Osvaldo Vieira de Bissau regista 50 mil passageiros por ano.

Atualmente, voam para Bissau a partir de Lisboa, as companhias portuguesas EuroAtlantic (às sextas-feiras) e TAP (às terças, quintas-feiras e sábados) a panafricana Asky Airlines, a Air Senegal e a marroquina RAM (Royal Air Maroc).

Pelas informações obtidas a partir da direção da EuroAtlantic, o diretor-geral da NAS acredita que "logo em 2023" a empresa poderá iniciar o segundo voo de ligação entre Lisboa e Bissau.

