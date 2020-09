Em comunicado enviado hoje à Lusa, a companhia aérea refere que desde esta segunda-feira conta com 40 voos semanais entre as ilhas cabo-verdianas, com capacidade para transportar 2.800 passageiros, face aos 34 voos e 2.380 passageiros com que retomou as ligações em 15 de julho, após uma paragem de quase quatro meses devido à pandemia de covid-19.

O aumento no número de voos semanais reflete os seis voos que passam a ser feitos todas as semanas entre a Praia e São Vicente, bem como os da rota entre São Vicente e a ilha do Sal.