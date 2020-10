Companhia cabo-verdiana aponta "novo impulso" aos voos internos com reabertura do país

A administração da Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) admitiu hoje que a reabertura do país a voos internacionais comerciais, esta semana, representa um "novo impulso ao movimento doméstico", esperando recuperar da quebra no tráfego até final do ano.