O comércio externo da China ascendeu em maio a cerca de 3,71 biliões de yuan (469,6 mil milhões de euros).

As exportações aumentaram 11,2%, em relação ao mesmo mês do ano passado, para 2,15 biliões de yuan (271,9 mil milhões de euros).

As importações cresceram 5,2%, para 1,56 biliões de yuan (197,7 mil milhões de euros).

O excedente comercial chinês fixou-se assim em 586,4 mil milhões de yuan (74,3 mil milhões de euros) no quinto mês do ano.

Em termos acumulados, entre janeiro e maio, o comércio entre a China e o resto do mundo aumentou 6,3%, em yuan, com as vendas a subirem 6,1% e as compras 6,4%.

As alfândegas também divulgaram dados sobre o comércio externo denominado em dólares, utilizados como referência pelos analistas internacionais e normalmente diferentes dos dados comunicados em moeda chinesa devido às flutuações da taxa de câmbio.

O comércio entre a China e o resto do mundo denominado na moeda norte-americana aumentou 5,1%, em termos homólogos, para 522,1 mil milhões de dólares (479,2 mil milhões de euros).

As exportações subiram 7,6% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado, para 302,4 mil milhões de dólares (277,5 mil milhões de euros), superando as expectativas dos analistas (6%), apesar das tensões comerciais com os Estados Unidos e a União Europeia.

A 14 de maio, o Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou novas tarifas no valor de 18 mil milhões de dólares (16,6 mil milhões de euros) sobre produtos chineses, sendo os veículos elétricos os mais atingidos, com taxas que sobem de 25% para 100%.

A União Europeia está a considerar impor tarifas semelhantes.

Pelo contrário, as importações ficaram abaixo do previsto pelos especialistas, que esperavam um crescimento de 4,2%, ao subirem 1,8% para 219,7 mil milhões de dólares (201,7 mil milhões de euros).

As fortes exportações também fizeram com que o excedente comercial da China aumentasse em maio para 82,6 mil milhões de dólares (75,8 mil milhões de euros), acima dos 72,4 mil milhões de dólares (66,4 mil milhões de euros) registados em abril.

Entre janeiro e maio, o comércio chinês denominado em dólares aumentou 2,8% em termos homólogos, com o crescimento das importações (mais 2,9%) a exceder o das exportações (mais 2,7%).

A atividade da indústria transformadora da China encolheu em maio, após dois meses de expansão, de acordo com dados oficiais divulgados em 31 de maio pelo Gabinete Nacional de Estatística chinês.

