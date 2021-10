"A medida enquadra-se no projecto de modernização do sistema de gestão de passageiros e vai garantir maior flexibilidade e eficiência operacional" nas rotas que ligam Cuamba, ponto central da rede, até Lichinga, Namupla e Entre Lagos, lê-se em comunicado.

Os comboios de passageiros ganham com a rapidez na compra dos bilhetes, ao passo que a empresa tem maior capacidade de gestão do processo de vendas, destaca a Nacala Logistics.

"Este processo veio para ficar e estamos a trabalhar para introduzir mais inovações", afirmou Francisco Ricarte, gerente de operação ferroviária.

Para breve está previsto que "os passageiros possam também efetuar os pagamentos via M-Pesa [aplicação móvel] e através de outras soluções eletrónicas disponíveis no mercado", concluiu.

Os últimos dados indicam que cerca de 55 mil passageiros circularam no segundo trimestre deste ano no chamado 'corredor do Norte', um crescimento de 17% em relação ao primeiro trimestre, o que é encarado como sinal de "retoma gradual da atividade económica".

