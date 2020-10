As vítimas, entre as quais uma criança, estavam a explorar ouro ilegalmente na margem do rio Muleme quando "foram surpreendidas pela chuva", disse o inspetor de recursos minerais na província de Nampula, Adelto Cumbana.

"As pessoas foram surpreendidas [pela chuva] por volta das 21:00 (20:00 em Lisboa), algumas durante o garimpo e outras enquanto estavam a dormir na margem do rio", explicou.