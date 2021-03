"Este acordo é uma doação do Governo da China ao Governo da Guiné-Bissau", afirmou o ministro das Finanças, João Fadiá, no final da cerimónia de assinatura, que decorreu no Ministério das Finanças, em Bissau.

Segundo o ministro das Finanças, a China tem sido um parceiro no apoio ao desenvolvimento do país e com este apoio vários projetos vão poder ser financiados.

Em declarações à Lusa, João Fadiá explicou que, por exemplo, um dos projetos que vai ser apoiado com aquele financiamento é a aquisição dos aparelhos 'scanner' para as alfândegas.

"Esses materiais devem chegar ainda este ano", precisou o ministro.

O embaixador da China em Bissau, Guo Ce, destacou os laços de amizade e cooperação entre os dois países e disse que as autoridades chinesas querem apoiar mais no combate à covid-19 na Guiné-Bissau.

No âmbito daquele apoio, o embaixador salientou que aguarda um pedido oficial do Governo guineense para que possa oferecer vacinas, produzidas pela China.

