Durante a reunião, Li Qiang anunciou "um novo donativo para Cabo Verde no valor de 28,5 milhões de dólares (25,6 milhões de euros)", escreveu o chefe de Governo cabo-verdiano, no Facebook.

Ulisses Correia e Silva disse que no encontro foram reconhecidas "as rápidas transformações que estão a ocorrer na China, que enfrenta os desafios do desenvolvimento através de uma forte aposta no capital humano de excelência, especialmente no conhecimento, investigação e inovação, fatores essenciais para o progresso de qualquer nação".

O primeiro-ministro cabo-verdiano chefia a deleção do país no Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que arrancou hoje e decorre até sexta-feira, em Pequim.

"O Governo de Cabo Verde atribui grande importância ao FOCAC, uma plataforma de diálogo e cooperação que tem permitido o fortalecimento das nossas relações, que evoluíram agora para uma parceria estratégica", sublinhou.

O chefe de Governo apontou ainda que as relações entre Cabo Verde e China, "baseadas na confiança mútua, têm evoluído de forma significativa".

"Em 2026, celebraremos 50 anos de relações diplomáticas e este marco será uma excelente oportunidade para reforçarmos a cooperação estratégica. Cabo Verde está determinado em consolidar a sua recuperação económica, aumentar a resiliência e diversificar a economia, contando com a China como parceiro importante neste percurso", referiu.

Ulisses Correia e Silva disse que entre as prioridades estão setores como "educação, saúde, segurança pública, economia azul, economia digital", bem como políticas ambientais e climáticas.

Além do primeiro-ministro, os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Saúde, da Administração Interna e do Comércio, Indústria e Energia de Cabo Verde participam no FOCAC.

