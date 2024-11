Chega muda sentido de voto e viabiliza majoração das despesas com seguros de saúde no IRC

O Chega corrigiu o seu sentido de voto no artigo da proposta do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) que majora em 20% das despesas das empresas com seguros de saúde dos trabalhadores, abrindo caminho à sua aprovação.