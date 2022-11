"Este é também o orçamento do grande falhanço socialista, o mesmo Governo que não teve coragem, no momento mais difícil da vida de Portugal, de baixar o IVA da eletricidade de forma verdadeiramente objetiva e abrangente", criticou André Ventura, apontando que "a poupança que o Governo gerará às famílias" é de "um euro numa fatura de 100 euros".

Falando no encerramento do debate parlamento sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, o líder do Chega assinalou que, apesar de o Governo ter dito que seria "dialogante e sem o rolo compressor da maioria absoluta", o PS rejeitou as propostas de alteração ao documento que o seu partido apresentou.

"Ainda bem, porque nós somos a única oposição que têm neste parlamento", afirmou.

Considerando que o Governo está "fragilizado" pelos "sucessivos casos" que envolveram governantes, Ventura apontou que hoje, quando se assinala o 25 de Novembro, "é um bom dia para iniciar o combate final contra um Governo que durante anos foi dominado pela extrema-esquerda, encontrou agora dois novos apêndices no Livre e no PAN e continua o seu percurso de destruição de Portugal".

E desafiou os seus "companheiros" à direita para serem "capazes de construir a maioria que vai ser capaz de derrubar António Costa nas próximas eleições".

FM // ACL

Lusa/Fim