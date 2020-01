Chega apresenta uma centena de propostas sobre "áreas fundamentais de governação" O deputado do Chega anunciou hoje que apresentou "à volta de 100" propostas de alteração ao Orçamento do Estado para este ano, subordinadas às "grandes áreas fundamentais de governação", incluindo a descida dos impostos sobre combustíveis. economia Lusa economia/chega-apresenta-uma-centena-de-propostas_5e2f46caee210512b2c5d997





As principais propostas apresentadas pelo Chega foram hoje apresentadas aos jornalistas por André Ventura em conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa.

Entre as medidas anunciadas por Ventura, encontram-se a criação de "um grupo que finalmente leva a cabo a definição do enriquecimento ilícito", o "fim da taxa do audiovisual" e ainda a "descida dos impostos sobre os combustíveis".

Apesar de saber que "outros virão com fundamentos ambientais" e que o "Governo disse que não volta atrás" nessa matéria, o deputado mantém a proposta porque, alega, o transporte automóvel é uma das maiores despesas das famílias e o que se paga de gasolina e gasóleo "é pornográfico" e "é ridículo".

A par destas medidas, o Chega propôs igualmente a descida do IVA da eletricidade e gás natural para a taxa mínima, de 6%,a redução dos vencimentos dos titulares de cargos públicos em 12,5%, a proibição da realização de operações de mudança de sexo através do Serviço Nacional de Saúde, e o pagamento de um subsídio de alojamento para professores e de um subsídio de risco para as forças de segurança, bem como dos suplementos remuneratórios "que já deviam ter sido pagos e não foram".

Para as forças de segurança, André Ventura quer também a contratação de psicólogos, e mais "elementos para a polícia científica, uma das maiores carências".

A criação de redes de creches, lares e cuidados paliativos são outras das propostas de alteração anunciadas pelo parlamentar, bem como a criação de um segundo grupo de trabalho para "medir o impacto da ideologia de género das escolas".

Aos jornalistas, André Ventura ressalvou que o processo de entrega das propostas de alteração ainda "será finalizado" hoje.

"Esperamos que o Governo esteja disponível para chegarmos a consensos que favoreçam a população geral", afirmou o deputado.

