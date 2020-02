CGTP registou quase 115 mil novas sindicalizações em quatro anos

A CGTP registou 114.683 novas sindicalizações nos últimos quatro anos, anunciou hoje o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no XIV do congresso da Intersindical, que arrancou hoje no Seixal, Setúbal, e termina no sábado.

Lusa

