"Em 30 de junho tínhamos 5.473 milhões de euros em moratórias, uma redução superior a 500 milhões de euros face a janeiro", anunciou, em Lisboa, o administrador José Brito.

Em causa, estão 57.263 operações, uma redução de 9.807 face a janeiro.

Por sua vez, as linhas de crédito Covid-19 ascenderam a 2.098 milhões de euros, quando em 31 de janeiro estavam em 1.266 milhões de euros.

As linhas de garantia pública representaram 1.258 milhões de euros e as de garantia FEI (Fundo Europeu de Investimento) 800 milhões de euros.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou 294 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 18% do que no período homólogo.

