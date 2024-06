"Nos termos legais, avisa-se que de acordo com o deliberado em Assembleia Geral de 29 de maio de 2024, no próximo dia 12 de junho, irá ocorrer o pagamento do dividendo, sendo o valor unitário de 0,579717254126 por ação, totalizando 524.726.956,00 euros", regista um comunicado da CGD hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, em maio, o banco público apontou que previa entregar neste trimestre 525 milhões de euros em dividendos, referentes ao resultado de 2023.

No ano passado, a CGD teve um lucro de 1.291 milhões de euros, um resultado muito impulsionado pela margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos), que duplicou para 2.866 milhões de euros.

JO (IM) // EA

Lusa/Fim