De acordo com uma informação enviada aos investidores, a que a Lusa teve acesso, a empresa vai pagar no dia 15 de dezembro o valor bruto de 1,38 meticais por cada uma das 158.533.230 ações que constituem o capital social, totalizando assim mais de 218,7 milhões de meticais (3,1 milhões de euros) em dividendos.

"Serão distribuídos aos titulares das ações à data de 31 de dezembro de 2022, estando os dividendos sujeitos à taxa de retenção na fonte de 10%, em sede de IRPC e IRPS", acrescenta a informação, reportando-se à decisão de pagamento de dividendos aprovada em assembleia geral extraordinária da sociedade, realizada no dia 20 de outubro último.

A Cervejas de Moçambique integra o grupo belga ABInBev, que detém 83,01% do capital social, no qual está ainda representado o Estado moçambicano, com uma quota de 1,37%, ou o Instituto Nacional de Segurança Social, com 2,6%, entre outros.

É considerada a sexta maior empresa do país e foi constituída em 01 de agosto de 1995, na sequência da privatização das fábricas de cerveja MacMahon e Manica, em Maputo e Beira, respetivamente, em que se inclui a histórica Laurentina (lançada em 1932), que adquiriu em 2022, ou a 2M, tendo como principal atividade a produção, distribuição e venda de cerveja e outras bebidas.

