Este número soma-se aos quase seis mil cancelamentos ocorridos na sexta-feira, segundo o site FlightAware, provocando o desespero entre os utentes dos diversos aeroportos do país.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de pessoas continuam sem energia em casa, principalmente nos estados da Carolina do Norte, Tennessee e Maine, segundo o rastreador Power Outage.

O serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que previu a quadra natalícia mais fria em décadas, informou hoje que fortes nevões e ventos fortes são esperados no centro-oeste e nordeste, bem como baixas temperaturas no centro e leste do país.

De acordo com um relatório divulgado às 15:00 (horário de Lisboa), 3,6 milhões de pessoas continuam em alerta de tempestade de inverno.

A agência explicou, em comunicado, que viajar ao longo do sábado em algumas zonas do país será "extremamente perigoso e até impossível" e alertou que "os ventos gelados representam um perigo mortal para os viajantes que estão presos".

Pelo menos já onze pessoas morreram devido à tempestade gelada, que não mostra sinais de chegar ao fim.

As onze mortes foram contabilizadas hoje em quatro estados e ocorreram devido às condições perigosas e potencialmente mortais provocadas pelas temperaturas extremamente baixas que têm vindo a afetar o país há vários dias.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades do estado do Kansas, três pessoas morreram em acidentes de automóvel relacionados com o mau tempo no, referiu a CNN.

