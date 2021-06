CDS critica "enorme infelicidade" do Presidente e "comunicação desastrosa" do Governo

O CDS-PP criticou hoje as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse que no que depender dele não haverá "volta atrás" no desconfinamento, considerando-as de "uma enorme infelicidade", lamentando também a "comunicação desastrosa" do Governo.