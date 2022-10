Catarina Martins diz que o OE2023 é inaceitável porque não garante atualização de salários

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2023 "é absolutamente inaceitável", porque não garante que os salários sejam atualizados, mesmo no valor abaixo da inflação.