O acordo foi assinado no salão nobre dos Paços do Concelho, em Castelo Branco, e contou com a presença do prefeito da capital do estado brasileiro do Paraíba, Cícero de Lucena Filho.

O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, realçou a importância desta geminação entre cidades dos dois lados do Atlântico e espera que ambas as partes possam fortalecer laços e agarrar oportunidades de desenvolvimento.

"Este é o primeiro passo para aprofundar a relação entre Castelo Branco e João Pessoa, quer nos domínios económicos, quer em outras áreas. Estamos disponíveis para cativarmos e interagir com o município de João Pessoa", disse o autarca de Castelo Branco, que fez uma breve resenha sobre a história e as potencialidades do seu concelho.

Esta união começou a desenhar-se com a ligação que as duas cidades irmãs cultivaram no âmbito da Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"É com muito gosto e temos muita expectativa sobre esta geminação com João Pessoa, quer em relação aos seus cidadãos quer para os nossos", frisou Leopoldo Rodrigues.

Já o prefeito de João Pessoa, Cícero de Lucena Filho, sublinhou a sua "satisfação e honra" nesta geminação que "será muito importante para os dois povos".

Para o autarca brasileiro, o principal motivo desta aproximação foi a cultura, uma vez que João Pessoa e Castelo Branco integram a Rede de Cidades Criativas da Unesco na categoria artesanato e artes populares.

"Este intercâmbio vai proporcionar-nos um aprofundamento cultural e também permite aproveitar outras áreas como o comércio ou a economia", sublinhou.

Cícero de Lucena Filho traçou ainda uma radiografia da capital do estado brasileiro do Paraíba, uma cidade com cerca de 800 mil habitantes e cujo crescimento populacional foi de cerca de 120 mil pessoas nos últimos seis anos.

CCC // JEF

Lusa/Fim