Casa Branca demite três funcionários do Conselho de Segurança Nacional

Washington, 03 abr 2025 (Lusa) - A Casa Branca demitiu três funcionários do Conselho de Segurança Nacional (NSC, no original), que está na origem do "Signalgate", que envolveu a partilha de informações sobre uma ofensiva no Iémen através de uma aplicação de mensagens, segundo a imprensa.