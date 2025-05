"Ninguém vai desistir das nossas terras, dos nossos territórios, do nosso povo", disse Zelensky numa conferência de imprensa, após uma chamada telefónica entre os Presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Donald Trump.

"Se a Rússia estabelecer condições para a retirada das nossas tropas do nosso território, isso significa que não quer um cessar-fogo e não quer que a guerra termine", acrescentou.

Zelensky afirmou ainda que a próxima reunião entre delegações da Ucrânia e da Rússia, e talvez com a presença de outros países, poderia realizar-se no Vaticano, na Suíça ou na Turquia, referindo que espera conhecer as condições de Moscovo para um cessar-fogo.

O Presidente ucraniano afirmou ainda que novas sanções norte-americanas impostas à Rússia "seriam decisivas" para a sua capacidade de continuar a invasão da Ucrânia.

"As sanções americanas nos sectores bancário e energético determinarão, em grande medida, se Vladimir Putin e o exército russo continuarão a beneficiar desta guerra ou se enfrentarão sérias dificuldades económicas", afirmou Zelensky na conferência de imprensa.

"Devemos trabalhar arduamente com os Estados Unidos para que, em qualquer altura, quando puderem, imponham sanções adequadas", acrescentou.

