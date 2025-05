Segundo um comunicado do CFL, o comboio vai partir da estação dos Musseques (Luanda), às 06:00 de quinta-feira, servindo as estações do Zenza do Itombe, Ndalawi (Beira Alta), Múria e Luinha, e regressa do Luinha na sexta-feira às 07:00.

Em março, pelo menos 16 pessoas morreram nesta localidade angolana do Cuanza Norte num único fim de semana, levando as autoridades a suspender os comboios para evitar a propagação da doença.

A cerca sanitária deixou o Luinha, localidade rural a cerca de 150 quilómetros de Luanda, cujo principal meio de ligação à capital angolana, era o serviço ferroviário, praticamente isolada.

Angola registou 18.420 casos de cólera e 586 óbitos desde o dia 07 de janeiro, altura em que foi notificada a doença, que está espalhada por 17 das 21 províncias angolanas.

