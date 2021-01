"A necessidade de mais colaboração e de experiência partilhada entre os peritos africanos energéticos vai ser crítica para Moçambique no contexto de transformação das enormes descobertas de gás natural em receitas para o Estado", disse o presidente da CEA em Moçambique, Florival Mucave.

Numa nota enviada à Lusa, o representante deste grupo privado focado no aumento dos investimentos das multinacionais em África disse que "o Estado e o setor privado precisam de desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento das infraestruturas fundamentais para a utilização doméstica do gás, que será determinante para o desenvolvimento do país e para resolver os problemas de dificuldades de acesso a energia pelos seus cidadãos".