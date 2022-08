Segundo o banco, que detém o BPI, o número de ações adquiridas através de um programa de recompra é agora de 350.681.692, representando 1.107.782.488 euros, o equivalente a 61,5% do total previsto.

O objetivo do programa, gerido pela Morgan Stanley Europe, é reduzir o capital social do CaixaBank através da amortização das ações próprias adquiridas, de modo a contribuir para uma maior geração de capital.

O CaixaBank, a principal instituição bancária espanhola, anunciou o lançamento deste programa de recompra de ações com um montante máximo de 1.800 milhões de euros, uma vez que as recompras de ações estão incluídas no plano estratégico do banco para o período 2022-2024.

