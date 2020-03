Caixa Geral de Depósitos antecipa pagamento de 10 ME a fornecedores A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou hoje que antecipou o pagamento de 10 milhões de euros às Pequenas e Médias Empresas (PME) suas fornecedoras, no âmbito das dificuldades de tesouraria geradas pelo impacto do Covid-19. economia Lusa economia/caixa-geral-de-depositos-antecipa-pagamento_5e720cdd99a1bc198005a696





"Tendo em conta as dificuldades de tesouraria que se adivinham com a situação de pandemia do Covid-19, a administração da Caixa Geral de Depósitos decidiu acelerar os procedimentos de pagamento às Pequenas e Médias Empresas suas fornecedoras, libertando, desde já 10 milhões de euros", adianta o banco público, numa nota enviada.

"Esta medida pretende reforçar a tesouraria das empresas que fornecem regulamente a Caixa e antecede o anúncio de um pacote alargado de medidas para mitigar o impacto nos portugueses, particulares e empresas, que será comunicado ainda esta semana", concluiu a entidade.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para hoje, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

