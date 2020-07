A informação consta do relatório e contas do banco, detido maioritariamente pelo Estado cabo-verdiano, no qual o conselho de administração refere que irá aplicar as recomendações do banco central, de não distribuir dividendos de 2019 e usar os resultados na melhoria das reservas, antecipando impactos da pandemia de covid-19.

"O resultado líquido do exercício atingiu um nível recorde de 940.840 contos [8,5 milhões de euros] em dezembro de 2019, equivalente a uma rentabilidade dos capitais próprios de 20,16%, muito acima dos valores inicialmente previstos e realizados em outros exercícios", lê-se no relatório e contas, ao qual a Lusa teve hoje acesso.