De acordo com dados até 31 de outubro do relatório mensal do INPS, instituto público que gere as pensões e contribuições dos trabalhadores cabo-verdianos, um total de 380 estavam a beneficiar, naquele mês, de subsídio de desemprego.

Trata-se de um aumento de 65% face a outubro de 2019, ainda resultado da crise económica provocada pela pandemia de covid-19. Ainda assim, representa uma quebra de beneficiários de subsídio de desemprego de 51,5% face aos 785 inscritos em setembro.

Em outubro, do total de 380 beneficiários de subsídio de desemprego em Cabo Verde, mais de metade referem-se a trabalhadores nas ilhas turísticas do Sal (151) e da Boa Vista (68).

Desde abril, com o início dos efeitos económicos da pandemia, que o número de beneficiários de subsídio de desemprego não parava de crescer, até ao máximo de 1.193 em julho. Em 2019, também no mês de julho, o INPS pagava subsídio de desemprego a apenas 204 beneficiários.

O Governo cabo-verdiano tem vindo a lançar várias medidas mitigadoras da crise económica provocada pela pandemia no arquipélago, sobretudo na área do turismo, que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB), mas que está sem atividade desde finais de março.

Para 2020, o Governo cabo-verdiano prevê a duplicação da taxa de desemprego, para 19,2%, que deverá reduzir para 17,2% no próximo ano.

Cabo Verde regista, até ao momento, 11.118 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus e 109 óbitos.

