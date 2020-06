Atualmente, os testes de diagnóstico à covid-19 são feitos nos laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) instalados, inicialmente, na Praia (Santiago), e já em junho também na ilha de São Vicente.

Ao intervir esta tarde na Assembleia Nacional, no debate mensal com os deputados, durante a segunda sessão parlamentar ordinária de junho, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que "até ao final deste mês" será instalado um laboratório para diagnóstico da covid-19 no Sal e posteriormente outro na ilha da Boa Vista, para reduzir os constrangimentos do envio das amostras para análise noutras ilhas.

O objetivo, assumiu, é ter uma "capacidade de diagnóstico reforçada" para, além de servir a população, melhorar o sentimento de segurança e tornar Cabo Verde num "destino seguro" para a retoma do turismo.

No início da pandemia, até à instalação do primeiro laboratório do INSP na Praia, na segunda quinzena de março, as amostras suspeitas eram enviadas para análise em Portugal.

Cabo Verde recebeu em 2019 mais de 819 mil turistas, 45,5% dos quais na ilha do Sal e 29,4% na Boa Vista, as duas mais turísticas do arquipélago. As ilhas do Sal e da Boa Vista registam um acumulado de 147 e 57 casos da doença, respetivamente.

O Governo já anunciou anteriormente a intenção de instalar um segundo laboratório na Praia.

Cabo Verde regista um acumulado de 998 casos de covid-19 desde 19 de março, com oito óbitos, mas mais de metade (499) já foram considerados recuperados.

Apesar deste cenário, Ulisses Correia e Silva garante que sistema de saúde de Cabo Verde "não colapsou" e que ainda tem "capacidade de resposta".

"O país resistiu e deu repostas para além daquilo que seria previsível", garantiu.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

