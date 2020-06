De acordo com o documento, entregue ao parlamento, o Estado de Cabo Verde investiu mais de 5,7 milhões de escudos (52 mil euros) desde março, em pleno período de estado de emergência (que vigorou, por ilhas, de 29 de março a 29 de maio) na instalação do novo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), no Hospital Dr Agostinho Neto, na Praia, para realizar os testes moleculares, por PCR (Polymerase Chain Reaction), à covid-19.

Este primeiro laboratório entrou em funcionamento em 15 de março, sendo que até essa data todas as amostras eram enviadas para análise em Portugal, no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, procedimento que custou, em termos logísticos, com o transporte das amostras biológicas, 45.289 escudos (410 euros).