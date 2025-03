A estratégia permitiria "a exportação de produtos brasileiros para a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e outros mercados africanos", em linha com "a visão estratégica de Cabo Verde como plataforma marítima da região", acrescentou, após receber o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na cidade da Praia.

O governante brasileiro iniciou em Cabo Verde um périplo por África que o levará ao Benim (terça-feira), Nigéria (quarta-feira), Senegal (quinta-feira) e Costa do Marfim (sexta-feira), com o objetivo de "fortalecer as relações bilaterais".

A ambição de Cabo Verde posicionar-se como "hub" de negócios, encaixa-se com o interesse do Brasil numa plataforma de exportação, apontou Filomeno Monteiro: "Ficam notificados os empresários dos dois países a agirem no sentido de se materializar este desiderato".

"Observamos com satisfação o crescente interesse de empresários brasileiros em Cabo Verde", acrescentou, reconhecendo que é preciso estabelecer ligações aéreas e marítimas entre os dois países para que os planos se concretizem.

No encontro entre os dois ministros e respetivas delegações foi preparado o Plano Integrado de Cooperação 2025-2027, que Mauro Vieira disse estar a ser trabalhado "para uma conclusão a curto prazo".

O documento deverá conferir um formato mais estruturado às relações entre os dois países nos diferentes domínios da cooperação, com base das prioridades estabelecidas pelo arquipélago.

"O Brasil e Cabo Verde também convergem na necessidade de uma reforma da governança global, especialmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e demais órgãos", como bancos multilaterais de desenvolvimento e agências da ONU, referiu Mauro Vieira.

"Concordamos que apenas uma reforma abrangente e ambiciosa, com expansão de ambas as categorias de membros no Conselho de Segurança, poderá resolver a falta de representatividade neste órgão", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores convidou Cabo Verde para vários eventos, tais como a 2.ª reunião Brasil-África de ministros da Agricultura, a ter lugar em maio, em Brasília, e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), a ter lugar em Belém.

"Estamos convencidos que o multilateralismo é o único caminho e a única solução para tratar questões climáticas e seguiremos trabalhando para fortalecer a cooperação internacional e a governança climática global", disse Mauro Vieira.

"Contamos com a contribuição de Cabo Verde", assinalou.

Cabo Verde deverá ainda participar, em 2026, na reunião ministerial que assinala os 40 anos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), organização internacional criada em 1986 para promover a cooperação e a paz na região do Atlântico Sul.

LFO // JMC

Lusa/Fim