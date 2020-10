A informação consta de um dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, que o Governo entregou na quinta-feira ao parlamento e que também prevê para o próximo ano a conclusão da "conceção" do futuro Hospital Nacional de Cabo Verde, descrito como um "desígnio" do país.

Segundo o documento, consultado hoje pela Lusa, o objetivo é que a infraestrutura seja "uma referência nacional e internacional na região da África Ocidental, com elevados níveis de eficiência e em condições de sustentabilidade, em complementaridade e articulação com os hospitais existentes, em especial os hospitais centrais".