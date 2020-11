A medida está prevista na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, que a Assembleia Nacional deverá começar a discutir nos próximos dias, mantendo o Governo o modelo de apoio do Orçamento Retificativo, aprovado no final de julho.

Antes da crise provocada pela pandemia de covid-19, a aposta do Governo no apoio aos estágios, para garantir a empregabilidade, previa a comparticipação, por um período de seis meses, de 13.000 escudos (117 euros) ou de 9.000 escudos (81 euros) no pagamento do subsídio mensal, respetivamente para estagiários com licenciatura ou curso médio e para estagiários com certificado de formação profissional.