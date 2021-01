De acordo com dados do Banco de Cabo Verde sobre as importações nacionais, o país importou até outubro pouco mais de 5.763 milhões de escudos (51,8 milhões de euros) em combustíveis de vários tipos, o que representa uma média diária equivalente a 19 milhões de escudos (170 mil euros).

De janeiro a outubro de 2019, ano em que a economia cresceu acima dos 5% do Produto Interno Bruto (PIB), essas importações de combustíveis ascenderam a 7.732 milhões de escudos (69,5 milhões de euros).