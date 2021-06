"Este alargamento é justificado por motivos que se prendem com a resolução de casos de recusas, dificuldades de encontrar pessoas em casa e verificação técnica dos trabalhos", informou o Instituto Nacional de Estatística (INE), indicando que o prazo vai agora até 07 de julho.

Na mesma nota, o instituto cabo-verdiano aproveitou para pedir a participação de todos no processo, considerando que é "de enorme importância para o futuro de Cabo Verde".

"Assim, solicitamos aos agregados familiares e indivíduos que não foram recenseados até a presente data que ainda podem agendar as suas entrevistas através dos números 8002008/3336638 ou 9910429", prosseguiu o INE.

No V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) será recenseadas toda a população que no momento da recolha de dados se encontre no território de Cabo Verde, quer nos alojamentos familiares, quer nos coletivos.

Para o INE, os resultados desta que é a maior operação estatística do país "têm imensurável importância", permitindo facilitar o diálogo entre as autoridades a nível central e local, assim como entre o Governo e os parceiros de desenvolvimento, sobretudo na formulação, seguimento e avaliação de políticas e estratégias públicas.

Na terça-feira, após ser recenseado em sua casa, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou a participação no recenseamento, entendendo que ajuda a criar políticas "muito mais assertivas".

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) arrancou em 16 de junho e deveria terminar hoje, 11 anos após o anterior recenseamento da população em Cabo Verde, realizado pelo INE em 2010.

Cabo Verde já realizou quatro recenseamentos após a independência, em 1980, 1990, 2000 e 2010. No realizado em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos.

Atualmente, as estimativas apontam para cerca de 550.000 habitantes em Cabo Verde.

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado para este ano, face à pandemia de covid-19.

A operação envolve cerca de 2.000 profissionais, entre supervisores, controladores, recenseadores, técnicos de informática e comunicação, administrativos e pessoal de apoio.

Segundo o INE, os resultados preliminares serão apresentados um mês após a conclusão dos trabalhos de terreno e os definitivos até março de 2022.

A realização da operação está estimada em cerca de 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), financiados, além do Governo de Cabo Verde, pela cooperação luxemburguesa, União Europeia, Escritório Conjunto das Nações Unidas e a cooperação espanhola.

RIPE (PVJ) // JH

Lusa/Fim