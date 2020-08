A denúncia partiu de um passageiro que iria voar de Luanda para Lisboa no dia 14 de agosto, um voo entretanto cancelado, e que após sucessivas e infrutíferas tentativas de contacto com o 'call center' da TAP acabou por ir ter à página "TAP Air Portugal Luanda" no Facebook.

"Como estava muito desesperado para viajar, liguei e disseram que o voo iria realizar-se no dia 16 de agosto, mas teria de pagar uma taxa para emitir um novo bilhete", contou à Lusa o empresário brasileiro Carlos A., que se apercebeu mais tarde ter sido vítima de fraude.