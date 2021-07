Nas previsões intercalares de verão divulgadas hoje em Bruxelas, o executivo comunitário estima que, depois de ser o Estado-membro com uma queda maior no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 (-10,8%), Espanha seja este ano uma das economias que mais vai crescer, impulsionada pela evolução da luta contra a pandemia de covid-19.

A evolução de 6,2% do PIB espanhol em 2021 (mais três décimas de ponto percentual do que em maio) apenas é ultrapassada pela Roménia (7,4%), Irlanda (7,2%) e Hungria (6,3%).

Nas previsões para 2022, Bruxelas estima que a Espanha seja o Estado-membros com o maior crescimento da União Europeia, apesar de fazer uma revisão em baixa, para 6,3% (menos cinco décimas de ponto percentual do que nas anteriores).

"Após o melhoria da situação sanitária, o rápido progresso na campanha de vacinação e no levantamento gradual das medidas de contenção, espera-se que o PIB real avance 2,0% no segundo trimestre e 3,1% no terceiro trimestre", consideram os serviços da Comissão Europeia, concluindo que, "em base anual, o PIB real deverá expandir-se 6,2% em 2021 e 6,3% em 2022".

A melhoria da evolução económica de Espanha segue a mesma linha do previsto pela maior parte das instituições.

O Banco de Espanha também melhorou em junho as previsões de crescimento, indicando o mesmo número de Bruxelas para o corrente ano e 5,8% em 2022, menos otimista em cinco décimas do que o executivo comunitário.

Nas previsões intercalares também é feita a revisão da inflação, que deverá ser de 2,1% em 2021 (1,4% na previsão de maio) e 1,4% em 2022 (1,1%).

FPB // JNM

Lusa/Fim