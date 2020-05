Nas anteriores previsões apresentadas em 13 de fevereiro (inverno), a comissão europeia previa o crescimento da economia de Itália para 0,3% em 2020.

Bruxelas espera uma "recuperação técnica" no segundo semestre de 2020, apoiada pelas medidas de desconfinamento e reabertura da economia.

"As medidas de confinamento representaram uma rutura abrupta no consumo privado, mas o consumo das famílias deverá recuperar no segundo semestre de 2020", sinaliza.

Para 2021, a Comissão Europeia espera que a economia italiana recupere e o PIB consiga atingir um crescimento de 6,5%.

Para a taxa de inflação de Itália, Bruxelas espera uma queda de 0,3% dos preços em 2020, devido à descida dos preços da energia e ao choque da queda da procura interna e posterior recuperação para os 0,7% em 2021.

A taxa de desemprego deverá subir até aos 11,8% em 2020 (dos 10,0% em 2019) e baixar para os 10,7% em 2021.

As Previsões Económicas da Primavera são as primeiras projeções da Comissão Europeia sobre o potencial impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia, em risco de conhecer uma contração sem precedentes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em Itália, de acordo com os dados mais recentes, foram já contabilizados 29.315 mortos e mais de 213 mil casos.

