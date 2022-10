"Ao abrigo da Global Gateway, estamos a aumentar a nossa cooperação com o Governo norte-americano para construir a autonomia estratégica dos nossos parceiros africanos, incluindo desbloqueando mais oportunidades para garantir uma energia acessível, segura e sustentável", disse a comissária da Cooperação Internacional, Jutta Urpilainen, citada pela Europa Press.

Bruxelas e Washington assinaram um memorando de entendimento no qual se comprometem a promover em conjunto projetos de energia verde, que no caso europeu se inscrevem no programa de infraestruturas 'Global Gateway'.

A comissária finlandesa salientou que "em conjunto", a UE e os Estados Unidos farão chegar a eletricidade a mais escolas e centros de saúde e somarão forças para combater de maneira mais eficiente as desigualdades resultantes da pobreza energética na região, onde 600 milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade.

