Divulgadas quando se aproxima o milésimo dia da guerra na Ucrânia, em que as tensões no Médio Oriente persistem e em que a Presidência dos Estados Unidos muda, as previsões económicas de outono do executivo comunitário são apresentadas esta manhã pelas 10:30 (hora local, menos uma em Lisboa) em Bruxelas.

Apesar de o Produto Interno Bruto (PIB) ter tido melhor desempenho do que o previsto no terceiro trimestre, de os números do emprego estarem em máximos históricos e de a inflação ter vindo a baixar, a Comissão Europeia vai manter a cautela nestas novas estimativas, devendo então voltar a prever um crescimento 'contido' precisamente devido ao contexto geopolítico, que pressiona os preços da energia e as cadeias mundiais.

No final de outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa as estimativas sobre o crescimento da economia da zona euro para 0,8% este ano e 1,2% no próximo.

Quanto a Portugal, o FMI estimou que a economia portuguesa cresça 1,9% este ano e 2,3% em 2025, projeções mais otimistas do que as do Governo português.

Nas anteriores previsões económicas da Comissão Europeia, as de primavera divulgadas em maio passado, a instituição estimou para a zona euro um crescimento de 0,8% do PIB este ano e de 1,4% em 2025, o que compara com uma anterior projeção, de inverno publicada em fevereiro, de 0,8% do PIB este ano e 1,5% do PIB em 2025.

Para Portugal, nas projeções de primavera publicadas em maio, Bruxelas previu um crescimento económico de 1,7% este ano e 1,9% no próximo, taxas acima da média da zona euro e impulsionadas pelo consumo privado e pelo investimento.

Já nas estimativas de inverno, divulgadas em fevereiro passado, Bruxelas havia previsto que o PIB português crescesse 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025.

A Comissão publica todos os anos duas previsões macroeconómicas completas, no outono e na primavera, e uma atualização do crescimento e da inflação no inverno.

