As licenças para operar telecomunicações móveis e Internet com tecnologia 5G no Brasil foram leiloadas em dezembro passado e a maior parte das concessões foram atribuídas à Vivo (subsidiária da Telefónica), Claro e TIM, as três principais operadoras que operam no país há décadas.

Os compromissos de investimento totalizam 46,7 mil milhões de reais (cerca de nove mil milhões de euros) nos próximos cinco anos, um período em que se estima que a tecnologia 5G estará presente em todas as cidades com mais de 30.000 habitantes, onde também serão instaladas redes de fibra ótica de alta capacidade.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), após o início dos serviços em Brasília, as redes 5G deverão ficar gradualmente disponíveis nas outras 26 capitais regionais até outubro.

Embora as datas ainda não tenham sido definidas, as próximas serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, de acordo com o calendário do organismo regulador.

No caso de Brasília, a cidade tem cerca de seis milhões de números de telecomunicações móveis, quase o dobro do número de habitantes, mas segundo os analistas do setor das telecomunicações, apenas 20% dos aparelhos em uso são capazes de funcionar com 5G.

O serviço que começou a funcionar em Brasília está disponível em pouco mais de 50% da cidade e está concentrado nos bairros mais ricos da capital, onde mais de uma centena de novas antenas foram instaladas nos últimos meses.

MIM // LFS

Lusa/Fim