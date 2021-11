De acordo com um comunicado enviado pela Pharol, acionista da operadora brasileira de telecomunicações Oi, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os números representam também uma inversão face aos lucros de 1.139 milhões de reais (186 milhões de euros) no segundo trimestre.

No acumulado do ano, os prejuízos da Oi estavam nos 6.711 milhões de reais (1.073 milhões de euros), sendo que foram de 12.328 milhões de reais (1.972 milhões de euros) em 2020.

Quanto às receitas, a total líquida atingiu os 4.520 milhões de reais (722 milhões de euros), o que representa uma descida face aos 4.706 milhões de reais (752 milhões de euros).

Já na comparação com os valores do segundo trimestre, as receitas aumentaram, já que tinham sido de 4.389 milhões de reais (701,8 milhões de euros) nesse período.

Assim, no acumulado do ano, as receitas vão nos 13.362 milhões de reais (2.139 milhões de euros), quando em 2020 totalizaram 13.998 milhões de reais (2.241 milhões de euros).

Já as receitas antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiram os 3.883 milhões de reais (621 milhões de euros) no acumulado do ano, depois de terem registado 4.354 milhões de reais (697 milhões de euros) em 2020.

