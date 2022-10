A produção de agosto foi a maior desde janeiro de 2020, quando o Brasil extraiu uma média de 4,041 milhões de barris de óleo e gás natural equivalente por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na comparação com julho deste ano (3,815 milhões de barris por dia) o aumento foi de 3,95%.

Quanto à produção brasileira apenas de petróleo em agosto, os números indicam que foi de 3,087 milhões de barris por dia, total 2,9% superior à do mesmo mês de 2021 e 4,19% superior à de julho.

Este é o maior volume de petróleo bruto extraído desde janeiro passado, quando o gigante sul-americano produziu 3.032 barris por dia.

Em relação ao gás natural, a produção média de agosto foi de 139,96 milhões de metros cúbicos por dia, volume 2,46% superior ao do mesmo mês de 2021 e um aumento de 3,2% em relação a julho.

Segundo a ANP, 74,8% da produção brasileira de hidrocarbonetos em agosto (2,966 milhões de barris de óleo e gás natural equivalente por dia) veio do pré-sal, área de exploração em águas muito profundas do Atlântico que pode transformar o Brasil no quinto maior fornecedor mundial.

O campo de Tupi, localizado justamente no pré-sal da bacia marinha de Santos, continua a ser o mais produtivo do Brasil e foi responsável pela produção de 1.046 milhões de barris de óleo e gás natural equivalente por dia em agosto.

Quanto às operadoras, a estatal brasileira de petróleo Petrobras, individualmente ou em consórcio, manteve a liderança com uma produção de 3,620 milhões de barris de óleo e gás natural equivalente por dia.

Seguiu-se a francesa Total, com produção de 70.091 barris de óleo e gás natural equivalente por dia, a norueguesa Equinor (55.712) e a anglo-holandesa Shell (41.741), todas pertencentes a diferentes consórcios.

CYR // JH

Lusa/Fim